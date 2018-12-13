Эрленд Даль Рейтан
№35
Защитник
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Команда
Русенборг
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
11 сент. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
РБ Лейпциг
1 : 1
Русенборг
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
РБ Лейпциг
1
Русенборг
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
Русенборг
0 : 1
Селтик
29.11.2018 29 нояб. 2018 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Русенборг
0
Селтик
1
был в запасе
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 23:00
Русенборг
2 : 5
Зальцбург
08.11.2018 08 нояб. 2018 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Русенборг
2
Зальцбург
5
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
Зальцбург
3 : 0
Русенборг
25.10.2018 25 окт. 2018 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Зальцбург
3
Русенборг
0
был в запасе
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 19:55
Русенборг
1 : 3
РБ Лейпциг
04.10.2018 04 окт. 2018 чт 19:55
минуты: 62' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Русенборг
1
РБ Лейпциг
3
минуты: 62' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур