Рамазан Дживелек
№28
Полузащитник
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Команда
Фенербахче
Гражданство
Турция
Дата рождения
22 янв. 1996 (25) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 22:05
Манчестер Юнайтед
4 : 1
Фенербахче
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Манчестер Юнайтед
4
Фенербахче
1
был в запасе