Давид Самбисса
№36
Полузащитник
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Команда
Бордо
Гражданство
Франция
Дата рождения
11 янв. 1996 (25) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
Бордо
2 : 2
Рубин
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Бордо
2
Рубин
2
был в запасе