Вилфрид Каптум
№34
Полузащитник
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Команда
Барселона
Гражданство
Камерун
Дата рождения
7 июля 1996 (24) года
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 18:00
Бетис
1 : 2
Атлетико
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Бетис
1
Атлетико
2
был в запасе
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 18:00
Эспаньол
2 : 2
Бетис
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
2
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 20:30
Мальорка
1 : 2
Бетис
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Мальорка
1
Бетис
2
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 18:00
Бетис
2 : 1
Валенсия
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
2
Валенсия
1
был в запасе
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 22:00
Бетис
1 : 1
Хетафе
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
1
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 22:00
Бетис
2 : 1
Леганес
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Бетис
2
Леганес
1
был в запасе
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 22:00
Бетис
1 : 2
Вальядолид
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Бетис
1
Вальядолид
2
был в запасе