Сейнтли Альберто
№33
Защитник
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Команда
ПСВ
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
9 июня 1996 (24) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.12.2015 08 дек. 2015 вт 22:45
ПСВ
2 : 1
ЦСКА
08.12.2015 08 дек. 2015 вт 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
ПСВ
2
ЦСКА
1
был в запасе