Оузем Феркики
№56
Полузащитник
Подписаться
Команда
Палермо
Гражданство
Италия
Дата рождения
26 марта 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 17:00
Аталанта
3 : 0
Палермо
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
3
Палермо
0
был в запасе