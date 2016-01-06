Маттео Гасперони
№96
Полузащитник
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Команда
Аталанта
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 сент. 1998 (22) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 14:30
Удинезе
2 : 1
Аталанта
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
2
Аталанта
1
был в запасе
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 17:00
Аталанта
3 : 0
Палермо
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
3
Палермо
0
был в запасе