Анхель де ла Кальсада
№30
Вратарь
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Команда
Бетис
Гражданство
Испания
Дата рождения
2 сент. 1994 (26) лет
Рост
189
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 22:30
Вильярреал
0 : 0
Бетис
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 22:30
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
0
Бетис
0
был в запасе
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 0:05
Бетис
1 : 1
Сельта
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 0:05
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
1
Сельта
1
был в запасе