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Коронавирус
Сандро Сахо
№54
Защитник
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Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
1 мая 1996 (25) лет
Рост
187
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2015/2016
15.05.2016
15 мая 2016
вс
19:00
Дженоа
1 : 2
Аталанта
15.05.2016
15 мая 2016
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
1
Аталанта
2
был в запасе
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
Дженоа
1 : 0
Интер
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
1
Интер
0
был в запасе
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
22:45
Интер
1 : 0
Дженоа
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
1
Дженоа
0
был в запасе