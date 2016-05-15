Сандро Сахо
№54
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Португалия
Дата рождения
1 мая 1996 (25) лет
Рост
187
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 19:00
Дженоа
1 : 2
Аталанта
15.05.2016 15 мая 2016 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
1
Аталанта
2
был в запасе
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
Дженоа
1 : 0
Интер
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
1
Интер
0
был в запасе
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 22:45
Интер
1 : 0
Дженоа
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
1
Дженоа
0
был в запасе