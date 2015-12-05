Симоне Рикоцци
№38
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
24 марта 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 22:45
Интер
1 : 0
Дженоа
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
1
Дженоа
0
был в запасе