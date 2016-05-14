Мустафа Алтынтас
№33
Нападающий
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
14 марта 1996 (25) лет
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 16:30
Аугсбург
1 : 3
Гамбург
66'
66'
66'
14.05.2016 14 мая 2016 сб 16:30
минуты: 64' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Аугсбург
1
Гамбург
3
минуты: 64' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 16:30
Майнц
0 : 0
Гамбург
30.04.2016 30 апр. 2016 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Майнц
0
Гамбург
0
был в запасе
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 17:30
Гамбург
1 : 3
Майнц
05.12.2015 05 дек. 2015 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Гамбург
1
Майнц
3
был в запасе