Фран Вильяльба
№30
Полузащитник
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Команда
Бирмингем Сити
Гражданство
Испания
Дата рождения
11 мая 1998 (23) года
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2016 25 февр. 2016 чт 21:00
Рапид
0 : 4
Валенсия
25.02.2016 25 февр. 2016 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рапид
0
Валенсия
4
был в запасе