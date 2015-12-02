Илиас Хассани
№34
Защитник
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Команда
Бордо
Гражданство
Франция
Дата рождения
8 нояб. 1995 (25) лет
Рост
186
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 21:00
Бастия
1 : 0
Бордо
02.12.2015 02 дек. 2015 ср 21:00
минуты: 75' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Бастия
1
Бордо
0
минуты: 75' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур