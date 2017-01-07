Джерри Йетс
№39
Полузащитник
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Команда
Ротерхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
10 нояб. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
Ротерхэм
2 : 3
Оксфорд
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
минуты: 53' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ротерхэм
2
Оксфорд
3
минуты: 53' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала