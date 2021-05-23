Исса Диоп
№23
Защитник
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Команда
Вест Хэм
Гражданство
Франция
Дата рождения
9 янв. 1997 (24) года
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Вест Хэм
3 : 0
Саутгемптон
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вест Хэм
3
Саутгемптон
0
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
19.05.2021 19 мая 2021 ср 22:15
Вест Бромвич
1 : 3
Вест Хэм
19.05.2021 19 мая 2021 ср 22:15
минуты: 89' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Вест Бромвич
1
Вест Хэм
3
минуты: 89' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
15.05.2021 15 мая 2021 сб 22:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Вест Хэм
15.05.2021 15 мая 2021 сб 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Брайтон & Хов
1
Вест Хэм
1
был в запасе
09.05.2021 09 мая 2021 вс 18:30
Вест Хэм
0 : 1
Эвертон
09.05.2021 09 мая 2021 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вест Хэм
0
Эвертон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
03.05.2021 03 мая 2021 пн 22:15
Бернли
1 : 2
Вест Хэм
03.05.2021 03 мая 2021 пн 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Бернли
1
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:30
Вест Хэм
0 : 1
Челси
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вест Хэм
0
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:30
Ньюкасл Юнайтед
3 : 2
Вест Хэм
36'
73'
36'
73'
36'
73'
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:30
36'
73'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Ньюкасл Юнайтед
3
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:05
Вест Хэм
3 : 2
Лестер Сити
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:05
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Хэм
3
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 22:15
Вулверхэмптон
2 : 3
Вест Хэм
10'
10'
10'
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вулверхэмптон
2
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 18:00
Вест Хэм
3 : 3
Арсенал
21.03.2021 21 марта 2021 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Хэм
3
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 22:15
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вест Хэм
14.03.2021 14 марта 2021 вс 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Манчестер Юнайтед
1
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
08.03.2021 08 марта 2021 пн 23:00
Вест Хэм
2 : 0
Лидс
08.03.2021 08 марта 2021 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
2
Лидс
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:30
Манчестер Сити
2 : 1
Вест Хэм
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Манчестер Сити
2
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:00
Вест Хэм
2 : 1
Тоттенхэм
62'
62'
62'
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вест Хэм
2
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 21:00
Вест Хэм
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
58'
58'
58'
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 21:00
58'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Хэм
3
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:30
Фулхэм
0 : 0
Вест Хэм
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Фулхэм
0
Вест Хэм
0
был в запасе
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:15
Астон Вилла
1 : 3
Вест Хэм
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Астон Вилла
1
Вест Хэм
3
был в запасе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:30
Вест Хэм
1 : 3
Ливерпуль
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
1
Ливерпуль
3
был в запасе
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 21:00
Кристал Пэлас
2 : 3
Вест Хэм
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Кристал Пэлас
2
Вест Хэм
3
был в запасе
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
Вест Хэм
2 : 1
Вест Бромвич
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
2
Вест Бромвич
1
был в запасе