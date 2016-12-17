Антони Ламонж
№1
Вратарь
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Команда
Ванн
Гражданство
Франция
Дата рождения
4 апр. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 22:00
Лорьян
2 : 1
Сент-Этьен
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Лорьян
2
Сент-Этьен
1
был в запасе
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 22:00
Тулуза
3 : 2
Лорьян
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
3
Лорьян
2
был в запасе
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 22:00
Анжер
2 : 2
Лорьян
03.12.2016 03 дек. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Анжер
2
Лорьян
2
был в запасе
29.11.2016 29 нояб. 2016 вт 21:00
Лорьян
2 : 1
Ренн
29.11.2016 29 нояб. 2016 вт 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
2
Ренн
1
был в запасе
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:00
Метц
3 : 3
Лорьян
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
3
Лорьян
3
был в запасе
18.11.2016 18 нояб. 2016 пт 21:00
Лорьян
0 : 3
Монако
18.11.2016 18 нояб. 2016 пт 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Лорьян
0
Монако
3
был в запасе