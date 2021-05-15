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Максим Витюгов
№8
Полузащитник
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 февр. 1998 (23) года
Рост
179
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
2018/2019
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
Балтика
0 : 1
Крылья Советов
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Балтика
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
18:00
Крылья Советов
5 : 1
Торпедо
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
18:00
минуты: 1' - 20'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Крылья Советов
5
Торпедо
1
минуты: 1' - 20' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
Шинник
2 : 2
Крылья Советов
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 58' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Шинник
2
Крылья Советов
2
минуты: 58' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:00
Крылья Советов
5 : 1
Факел
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 79'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
5
Факел
1
минуты: 1' - 79' / Россия. ФНЛ, 37 тур
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
17:30
Волгарь
0 : 1
Крылья Советов
90'
90'
90'
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волгарь
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Крылья Советов
4 : 0
Текстильщик
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Крылья Советов
4
Текстильщик
0
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
Алания
0 : 1
Крылья Советов
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Алания
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
Крылья Советов
2 : 0
Нефтехимик
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Крылья Советов
2
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Крылья Советов
3 : 1
Иртыш
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Крылья Советов
3
Иртыш
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:30
Томь
1 : 3
Крылья Советов
10.03.2021
10 марта 2021
ср
14:30
минуты: 83' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Томь
1
Крылья Советов
3
минуты: 83' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
Крылья Советов
5 : 0
Чертаново
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Крылья Советов
5
Чертаново
0
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 28 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
14:00
Нижний Новгород
0 : 1
Крылья Советов
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
14:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Нижний Новгород
0
Крылья Советов
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
Крылья Советов
4 : 0
Енисей
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 86'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Крылья Советов
4
Енисей
0
минуты: 1' - 86' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Оренбург
2 : 1
Крылья Советов
17'
17'
17'
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 81'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Оренбург
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 81' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
18:00
Крылья Советов
2 : 1
Чайка
2'
2'
2'
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Крылья Советов
2
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
8:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Крылья Советов
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
8:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
СКА-Хабаровск
0
Крылья Советов
1
был в запасе
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
14:00
Крылья Советов
2 : 1
Велес
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Крылья Советов
2
Велес
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
13:00
Краснодар-2
1 : 1
Крылья Советов
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Краснодар-2
1
Крылья Советов
1
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
Крылья Советов
3 : 0
Акрон
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Крылья Советов
3
Акрон
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Торпедо
3 : 1
Крылья Советов
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Торпедо
3
Крылья Советов
1
был в запасе
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