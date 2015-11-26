Алессио Джонта
№55
Вратарь
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Команда
Наполи
Гражданство
Италия
Дата рождения
1 апр. 1997 (24) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
Брюгге
0 : 1
Наполи
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Брюгге
0
Наполи
1
был в запасе