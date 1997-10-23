Вацлав Черны
№32
Нападающий
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Команда
Утрехт
Гражданство
Чехия
Дата рождения
17 окт. 1997 (23) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Чехия
2 : 0
Словакия
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
минуты: 46' - 90'
Лига наций. Лига В, 6 тур
Чехия
2
Словакия
0
минуты: 46' - 90' / Лига наций. Лига В, 6 тур