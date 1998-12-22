Жудикаэль Баузар
№37
Вратарь
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Команда
Реймс
Гражданство
Франция
Дата рождения
16 дек. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:00
Монпелье
3 : 1
Реймс
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
3
Реймс
1
был в запасе