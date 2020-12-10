Адальберто Пеньяранда
№13
Нападающий
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Команда
Уотфорд
Гражданство
Венесуэла
Дата рождения
31 мая 1997 (23) года
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
ЦСКА
3 : 1
Рома
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ЦСКА
3
Рома
1
был в запасе
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
ЧФР Клуж
0 : 0
ЦСКА
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ЧФР Клуж
0
ЦСКА
0
был в запасе
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
ЦСКА
0 : 1
Янг Бойз
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
минуты: 76' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ЦСКА
0
Янг Бойз
1
минуты: 76' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
Янг Бойз
3 : 0
ЦСКА
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 69'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Янг Бойз
3
ЦСКА
0
минуты: 1' - 69' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
Рома
0 : 0
ЦСКА
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Рома
0
ЦСКА
0
был в запасе
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
ЦСКА
0 : 2
ЧФР Клуж
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
ЦСКА
0
ЧФР Клуж
2
был в запасе