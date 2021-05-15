Нильс Кербер
№12
Вратарь
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Команда
Герта
Гражданство
Германия
Дата рождения
13 нояб. 1996 (24) года
Рост
186
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
Герта
0 : 0
Кельн
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Герта
0
Кельн
0
был в запасе
12.05.2021 12 мая 2021 ср 19:00
Шальке-04
1 : 2
Герта
12.05.2021 12 мая 2021 ср 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Шальке-04
1
Герта
2
был в запасе
09.05.2021 09 мая 2021 вс 19:00
Герта
0 : 0
Арминия
09.05.2021 09 мая 2021 вс 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Герта
0
Арминия
0
был в запасе
06.05.2021 06 мая 2021 чт 19:30
Герта
3 : 0
Фрайбург
06.05.2021 06 мая 2021 чт 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Герта
3
Фрайбург
0
был в запасе
03.05.2021 03 мая 2021 пн 19:00
Майнц
1 : 1
Герта
03.05.2021 03 мая 2021 пн 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Майнц
1
Герта
1
был в запасе