Асдрубал Падрон
№25
Нападающий
Подписаться
Команда
Лас-Пальмас
Гражданство
Испания
Дата рождения
13 марта 1991 (30) лет
Рост
173
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.01.2017 03 янв. 2017 вт 23:15
Лас-Пальмас
0 : 2
Атлетико
03.01.2017 03 янв. 2017 вт 23:15
минуты: 1' - 78'
Испания. Кубок, 1/8 финала
Лас-Пальмас
0
Атлетико
2
минуты: 1' - 78' / Испания. Кубок, 1/8 финала
20.12.2016 20 дек. 2016 вт 23:00
Лас-Пальмас
2 : 1
Уэска
20.12.2016 20 дек. 2016 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Лас-Пальмас
2
Уэска
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала