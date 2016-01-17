Кристиан Д'Урсо
№10
Полузащитник
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Команда
Циттаделла
Гражданство
Италия
Дата рождения
26 июля 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 17:00
Рома
1 : 1
Верона
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
1
Верона
1
был в запасе
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 17:00
Кьево
3 : 3
Рома
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Кьево
3
Рома
3
был в запасе
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 20:00
Наполи
0 : 0
Рома
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
0
Рома
0
был в запасе