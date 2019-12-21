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Фабиан Резе
№16
Нападающий
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Команда
Шальке-04
Гражданство
Германия
Дата рождения
29 нояб. 1997 (23) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
Шальке-04
2 : 2
Фрайбург
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
2
Фрайбург
2
был в запасе
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Вольфсбург
1 : 1
Шальке-04
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вольфсбург
1
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
Шальке-04
1 : 0
Айнтрахт
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
1
Айнтрахт
0
был в запасе
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
20:30
Байер
2 : 1
Шальке-04
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Байер
2
Шальке-04
1
был в запасе
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
22:30
Шальке-04
2 : 1
Унион
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Шальке-04
2
Унион
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Вердер
1 : 2
Шальке-04
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
1
Шальке-04
2
был в запасе
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
17:30
Шальке-04
3 : 3
Фортуна
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Шальке-04
3
Фортуна
3
был в запасе
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
20:00
Аугсбург
2 : 3
Шальке-04
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
2
Шальке-04
3
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:30
Шальке-04
0 : 3
Бавария
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
0
Бавария
3
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
19:30
Боруссия
0 : 0
Шальке-04
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
19:30
минуты: 74' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия
0
Шальке-04
0
минуты: 74' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур