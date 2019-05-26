Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Луис Суарес
Ибраима Конате
Квинси Промес
Эдинсон Кавани
Неймар Да Силва
Роберт Левандовски
Карим Бензема
Александр Головин
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Дания
Португалия
Польша
Германия
Словакия
Италия
Хорватия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Челси
Зенит
Ахмат
Лилль
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Зинедин Зидан
Лига чемпионов
Интер
РПЛ
Евро-2020
Испания
Лига Европы
Россия
Криштиану Роналду
Ювентус
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Максим Едапин
№95
Вратарь
Подписаться
Команда
Енисей
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 апр. 2000 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
Зенит
4 : 1
Енисей
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Зенит
4
Енисей
1
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
19.05.2019
19 мая 2019
вс
14:00
Енисей
2 : 2
Динамо
19.05.2019
19 мая 2019
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Енисей
2
Динамо
2
был в запасе
11.05.2019
11 мая 2019
сб
14:00
Енисей
0 : 4
Краснодар
11.05.2019
11 мая 2019
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Енисей
0
Краснодар
4
был в запасе
03.05.2019
03 мая 2019
пт
14:00
Енисей
3 : 1
Анжи
03.05.2019
03 мая 2019
пт
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Енисей
3
Анжи
1
был в запасе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
14:00
Локомотив
2 : 1
Енисей
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Локомотив
2
Енисей
1
был в запасе
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
16:00
Енисей
2 : 1
Оренбург
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Енисей
2
Оренбург
1
был в запасе
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
19:00
Спартак
2 : 0
Енисей
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Спартак
2
Енисей
0
был в запасе
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
11:30
Енисей
0 : 0
Уфа
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Енисей
0
Уфа
0
был в запасе
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
14:00
Урал
3 : 2
Енисей
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Урал
3
Енисей
2
был в запасе
30.03.2019
30 марта 2019
сб
11:30
Енисей
1 : 1
Рубин
30.03.2019
30 марта 2019
сб
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Енисей
1
Рубин
1
был в запасе
16.03.2019
16 марта 2019
сб
19:00
Арсенал
2 : 0
Енисей
16.03.2019
16 марта 2019
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Арсенал
2
Енисей
0
был в запасе
09.03.2019
09 марта 2019
сб
14:00
Крылья Советов
4 : 0
Енисей
09.03.2019
09 марта 2019
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Крылья Советов
4
Енисей
0
был в запасе
03.03.2019
03 марта 2019
вс
14:00
Енисей
1 : 1
Ростов
03.03.2019
03 марта 2019
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Енисей
1
Ростов
1
был в запасе