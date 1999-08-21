Андрей Савин
№60
Вратарь
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Команда
Локомотив
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 авг. 1999 (21) год
Рост
192
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.05.2021 12 мая 2021 ср 20:00
Локомотив
3 : 1
Крылья Советов
12.05.2021 12 мая 2021 ср 20:00
был в запасе
Россия. Кубок, Финал
Локомотив
3
Крылья Советов
1
был в запасе
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 19:00
Локомотив
3 : 0
ЦСКА
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 19:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/2 финала
Локомотив
3
ЦСКА
0
был в запасе
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
Сочи
1 : 3
Локомотив
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/4 финала
Сочи
1
Локомотив
3
был в запасе
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
Локомотив
3 : 0
Тамбов
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/8 финала
Локомотив
3
Тамбов
0
был в запасе