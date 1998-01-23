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Коронавирус
Артем Ежов
№58
Полузащитник
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 янв. 1998 (23) года
Рост
184
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
05.05.2021
05 мая 2021
ср
12:00
Спартак-2
-:-
Крылья Советов
05.05.2021
05 мая 2021
ср
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Спартак-2
-
Крылья Советов
-
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:00
Динамо
0 : 2
Крылья Советов
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Динамо
0
Крылья Советов
2
был в запасе
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
14:00
Крылья Советов
2 : 1
Велес
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Крылья Советов
2
Велес
1
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Торпедо
3 : 1
Крылья Советов
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Торпедо
3
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур