Артем Ежов
№58
Полузащитник
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 янв. 1998 (23) года
Рост
184
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.05.2021 05 мая 2021 ср 12:00
Спартак-2
-:-
Крылья Советов
05.05.2021 05 мая 2021 ср 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Спартак-2
-
Крылья Советов
-
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
Динамо
0 : 2
Крылья Советов
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Динамо
0
Крылья Советов
2
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 14:00
Крылья Советов
2 : 1
Велес
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Крылья Советов
2
Велес
1
был в запасе
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
Торпедо
3 : 1
Крылья Советов
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Торпедо
3
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур