Джек Стейси
№17
Полузащитник
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Команда
Борнмут
Гражданство
Англия
Дата рождения
6 апр. 1996 (25) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:15
Борнмут
0 : 3
Саутгемптон
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/4 финала
Борнмут
0
Саутгемптон
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/4 финала
09.02.2021 09 февр. 2021 вт 20:30
Бернли
0 : 2
Борнмут
09.02.2021 09 февр. 2021 вт 20:30
минуты: 1' - 46'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Бернли
0
Борнмут
2
минуты: 1' - 46' / Англия. Кубок, 1/8 финала
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 18:00
Олдхэм
1 : 4
Борнмут
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Олдхэм
1
Борнмут
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала