Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Луис Суарес
Ибраима Конате
Эдинсон Кавани
Квинси Промес
Неймар Да Силва
Роберт Левандовски
Карим Бензема
Александр Головин
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Дания
Португалия
Польша
Германия
Словакия
Италия
Хорватия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Челси
Зенит
Ахмат
Лилль
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Зинедин Зидан
Лига чемпионов
Интер
РПЛ
Евро-2020
Испания
Лига Европы
Россия
Криштиану Роналду
Ювентус
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Мингиян Бевеев
№26
Полузащитник
Подписаться
Команда
Урал
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 нояб. 1995 (25) лет
Рост
182
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
2017/2018
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
14:00
Краснодар
2 : 0
Урал
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Краснодар
2
Урал
0
был в запасе
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
19:00
Спартак
1 : 2
Урал
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак
1
Урал
2
был в запасе
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
14:00
Урал
1 : 1
Уфа
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Урал
1
Уфа
1
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
14:00
Урал
1 : 1
Крылья Советов
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Урал
1
Крылья Советов
1
был в запасе
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
19:00
Рубин
1 : 0
Урал
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
1
Урал
0
был в запасе
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
11:30
Урал
2 : 1
Арсенал
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Урал
2
Арсенал
1
был в запасе
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
11:30
Енисей
1 : 2
Урал
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Енисей
1
Урал
2
был в запасе
17.09.2018
17 сент. 2018
пн
17:30
Урал
1 : 1
Ростов
17.09.2018
17 сент. 2018
пн
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Урал
1
Ростов
1
был в запасе
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
16:30
ЦСКА
4 : 0
Урал
01.09.2018
01 сент. 2018
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
ЦСКА
4
Урал
0
был в запасе
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
14:00
Урал
2 : 1
Ахмат
25.08.2018
25 авг. 2018
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Урал
2
Ахмат
1
был в запасе
10.08.2018
10 авг. 2018
пт
17:30
Урал
1 : 1
Динамо
10.08.2018
10 авг. 2018
пт
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Урал
1
Динамо
1
был в запасе
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
14:00
Урал
1 : 2
Краснодар
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Урал
1
Краснодар
2
был в запасе
28.07.2018
28 июля 2018
сб
16:30
Урал
0 : 1
Анжи
28.07.2018
28 июля 2018
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Урал
0
Анжи
1
был в запасе