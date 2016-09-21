Роман Ходунов
№81
Полузащитник
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Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 марта 1997 (24) года
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 14:00
Динамо
4 : 0
Ростов
5'
5'
5'
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 14:00
минуты: 1' - 52'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Динамо
4
Ростов
0
минуты: 1' - 52' / Россия. Кубок, 1/16 финала