Ласло Кляйнхайзлер №30 Полузащитник Подписаться

Команда Дармштадт

Гражданство Венгрия

Дата рождения 8 апр. 1994 (27) лет

Рост 170

Получил прозвище «Скоулз». Причина ясна – похожая прическа и низкий рост, да еще и позиция на поле примерно та же.