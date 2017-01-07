Стюарт Мур
№22
Вратарь
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Команда
Милтон Кинс Донс
Гражданство
Англия
Дата рождения
8 сент. 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 15:30
Манчестер Юнайтед
4 : 0
Рединг
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 15:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Юнайтед
4
Рединг
0
был в запасе