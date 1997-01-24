Исмаэль Диалло
№34
Защитник
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
29 янв. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 21:00
Кан
2 : 0
Бастия
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Кан
2
Бастия
0
был в запасе
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 21:00
Лорьян
0 : 3
Бастия
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 21:00
минуты: 1' - 45'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
0
Бастия
3
минуты: 1' - 45' / Франция. Лига 1, 2 тур