Иван Маклаков
№27
Защитник
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Команда
Балтика
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 апр. 1998 (23) года
Рост
176
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Балтика
0 : 1
Томь
65'
65'
65'
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Балтика
0
Томь
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
Чертаново
1 : 2
Балтика
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Чертаново
1
Балтика
2
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
Енисей
1 : 2
Балтика
15'
21'
15'
21'
15'
21'
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Енисей
1
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 20:30
Балтика
1 : 2
Оренбург
24.03.2021 24 марта 2021 ср 20:30
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
1
Оренбург
2
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 18:00
Балтика
1 : 0
СКА-Хабаровск
14.03.2021 14 марта 2021 вс 18:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Балтика
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
Велес
0 : 1
Балтика
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
минуты: 25' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Велес
0
Балтика
1
минуты: 25' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:00
Акрон
0 : 2
Балтика
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Акрон
0
Балтика
2
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 18:00
Балтика
0 : 0
Торпедо
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0
Торпедо
0
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 18:00
Балтика
0 : 0
Факел
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Балтика
0
Факел
0
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
Волгарь
0 : 0
Балтика
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Волгарь
0
Балтика
0
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 12:00
Томь
0 : 1
Балтика
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Томь
0
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 20:30
Балтика
1 : 2
Чертаново
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 20:30
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
1
Чертаново
2
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 18:30
Нижний Новгород
2 : 1
Балтика
64'
64'
64'
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Нижний Новгород
2
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 8:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Балтика
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 8:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
СКА-Хабаровск
0
Балтика
0
был в запасе
08.08.2020 08 авг. 2020 сб 20:00
Балтика
2 : 0
Волгарь
08.08.2020 08 авг. 2020 сб 20:00
минуты: 63' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
2
Волгарь
0
минуты: 63' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур