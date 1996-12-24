Иоан Андзуана
№41
Полузащитник
Подписаться
Команда
Монако
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
13 дек. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.02.2016 02 февр. 2016 вт 21:00
Монако
2 : 0
Бастия
02.02.2016 02 февр. 2016 вт 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Монако
2
Бастия
0
был в запасе
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 23:00
Бордо
3 : 1
Монако
08.11.2015 08 нояб. 2015 вс 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Бордо
3
Монако
1
был в запасе