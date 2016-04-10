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Коронавирус
Стефан Раериариманана
№20
Полузащитник
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Команда
Ред Стар
Гражданство
Мадагаскар
Дата рождения
16 авг. 1993 (27) лет
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
18:00
Ницца
3 : 0
Ренн
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
3
Ренн
0
был в запасе
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
23:00
Ницца
1 : 1
Марсель
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Ницца
1
Марсель
1
был в запасе
15.01.2016
15 янв. 2016
пт
22:30
Ницца
2 : 1
Анжер
15.01.2016
15 янв. 2016
пт
22:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Ницца
2
Анжер
1
был в запасе
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
19:00
Лилль
1 : 1
Ницца
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
1
Ницца
1
был в запасе
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
18:00
Реймс
1 : 1
Ницца
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
1
Ницца
1
был в запасе
01.12.2015
01 дек. 2015
вт
21:00
Лорьян
0 : 0
Ницца
01.12.2015
01 дек. 2015
вт
21:00
минуты: 1' - 61'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лорьян
0
Ницца
0
минуты: 1' - 61' / Франция. Лига 1, 16 тур
20.11.2015
20 нояб. 2015
пт
22:30
Ницца
3 : 0
Лион
20.11.2015
20 нояб. 2015
пт
22:30
минуты: 86' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
3
Лион
0
минуты: 86' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур