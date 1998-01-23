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Жефф Рен-Аделед
№29
Полузащитник
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Команда
Ницца
Гражданство
Франция
Дата рождения
17 янв. 1998 (23) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
Монако
2 : 1
Ницца
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
2
Ницца
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
15:00
Ницца
0 : 1
Сент-Этьен
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 62'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 62' / Франция. Лига 1, 22 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
19:00
Ланс
0 : 1
Ницца
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
0
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Ницца
0 : 3
Бордо
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ницца
0
Бордо
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Метц
1 : 1
Ницца
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
Брест
2 : 0
Ницца
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
2
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
Ницца
2 : 2
Лорьян
34'
90'
34'
90'
34'
90'
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
34'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ницца
2
Лорьян
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Ним
0 : 2
Ницца
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ним
0
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
15:00
Ницца
0 : 1
Ренн
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
0
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:00
Реймс
0 : 0
Ницца
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Реймс
0
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
Ницца
1 : 3
Дижон
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
1
Дижон
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
Ницца
1 : 2
Монако
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 67'
Франция. Лига 1, 10 тур
Ницца
1
Монако
2
минуты: 1' - 67' / Франция. Лига 1, 10 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Анжер
0 : 3
Ницца
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 67'
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
0
Ницца
3
минуты: 1' - 67' / Франция. Лига 1, 9 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
19:00
Ницца
1 : 1
Лилль
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
19:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ницца
1
Лилль
1
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
28.08.2020
28 авг. 2020
пт
22:00
Лион
4 : 1
Дижон
28.08.2020
28 авг. 2020
пт
22:00
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
4
Дижон
1
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур