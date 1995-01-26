Каин Вулери
№22
Полузащитник
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Команда
Суиндон Таун
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 янв. 1995 (26) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
Уиган Атлетик
2 : 0
Ноттингем Форест
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Уиган Атлетик
2
Ноттингем Форест
0
был в запасе