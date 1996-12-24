Марек Родак
№42
Вратарь
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Команда
Фулхэм
Гражданство
Словакия
Дата рождения
13 дек. 1996 (24) года
Рост
188
Вес
69
Отбил пенальти в послематчевой серии полуфинала стыков за выход против Ирландии, затем отыграл полный матч в финале стыков, где Словакия обеспечила себе выход на Евро.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Фулхэм
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Фулхэм
0
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
18.05.2021 18 мая 2021 вт 20:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Фулхэм
18.05.2021 18 мая 2021 вт 20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Манчестер Юнайтед
1
Фулхэм
1
был в запасе
15.05.2021 15 мая 2021 сб 17:00
Саутгемптон
3 : 1
Фулхэм
15.05.2021 15 мая 2021 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Саутгемптон
3
Фулхэм
1
был в запасе
10.05.2021 10 мая 2021 пн 22:00
Фулхэм
0 : 2
Бернли
10.05.2021 10 мая 2021 пн 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Фулхэм
0
Бернли
2
был в запасе
01.05.2021 01 мая 2021 сб 19:30
Челси
2 : 0
Фулхэм
01.05.2021 01 мая 2021 сб 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Челси
2
Фулхэм
0
был в запасе
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 23:00
Фулхэм
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Фулхэм
1
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 21:00
Бернли
1 : 1
Фулхэм
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бернли
1
Фулхэм
1
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 22:00
Эвертон
0 : 2
Фулхэм
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Эвертон
0
Фулхэм
2
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:30
Фулхэм
0 : 0
Вест Хэм
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Фулхэм
0
Вест Хэм
0
был в запасе
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
Фулхэм
0 : 2
Лестер Сити
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Фулхэм
0
Лестер Сити
2
был в запасе
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:00
Вест Бромвич
2 : 2
Фулхэм
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Бромвич
2
Фулхэм
2
был в запасе
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 22:30
Брайтон & Хов
0 : 0
Фулхэм
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Брайтон & Хов
0
Фулхэм
0
был в запасе
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:15
Фулхэм
1 : 2
Манчестер Юнайтед
20.01.2021 20 янв. 2021 ср 23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Фулхэм
1
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:30
Фулхэм
0 : 1
Челси
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Фулхэм
0
Челси
1
был в запасе
13.01.2021 13 янв. 2021 ср 23:15
Тоттенхэм
1 : 1
Фулхэм
13.01.2021 13 янв. 2021 ср 23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Тоттенхэм
1
Фулхэм
1
был в запасе
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 18:00
Фулхэм
0 : 0
Саутгемптон
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Фулхэм
0
Саутгемптон
0
был в запасе
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 23:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Фулхэм
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Фулхэм
1
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Фулхэм
0 : 0
Брайтон & Хов
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Фулхэм
0
Брайтон & Хов
0
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:30
Фулхэм
1 : 1
Ливерпуль
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1
Ливерпуль
1
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 18:00
Манчестер Сити
2 : 0
Фулхэм
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
2
Фулхэм
0
был в запасе