Марек Родак №42 Вратарь Подписаться

Команда Фулхэм

Гражданство Словакия

Дата рождения 13 дек. 1996 (24) года

Рост 188

Вес 69

Отбил пенальти в послематчевой серии полуфинала стыков за выход против Ирландии, затем отыграл полный матч в финале стыков, где Словакия обеспечила себе выход на Евро.