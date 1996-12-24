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Марек Родак
№42
Вратарь
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Команда
Фулхэм
Гражданство
Словакия
Дата рождения
13 дек. 1996 (24) года
Рост
188
Вес
69
Отбил пенальти в послематчевой серии полуфинала стыков за выход против Ирландии, затем отыграл полный матч в финале стыков, где Словакия обеспечила себе выход на Евро.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига наций. лига в
лига наций. путь на евро-2020
отбор че-2020
Сезон:
2020/2021
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
Фулхэм
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Фулхэм
0
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
18.05.2021
18 мая 2021
вт
20:00
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Фулхэм
18.05.2021
18 мая 2021
вт
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Манчестер Юнайтед
1
Фулхэм
1
был в запасе
15.05.2021
15 мая 2021
сб
17:00
Саутгемптон
3 : 1
Фулхэм
15.05.2021
15 мая 2021
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Саутгемптон
3
Фулхэм
1
был в запасе
10.05.2021
10 мая 2021
пн
22:00
Фулхэм
0 : 2
Бернли
10.05.2021
10 мая 2021
пн
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Фулхэм
0
Бернли
2
был в запасе
01.05.2021
01 мая 2021
сб
19:30
Челси
2 : 0
Фулхэм
01.05.2021
01 мая 2021
сб
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Челси
2
Фулхэм
0
был в запасе
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
23:00
Фулхэм
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Фулхэм
1
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
21:00
Бернли
1 : 1
Фулхэм
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бернли
1
Фулхэм
1
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
22:00
Эвертон
0 : 2
Фулхэм
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Эвертон
0
Фулхэм
2
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:30
Фулхэм
0 : 0
Вест Хэм
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Фулхэм
0
Вест Хэм
0
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Фулхэм
0 : 2
Лестер Сити
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Фулхэм
0
Лестер Сити
2
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
18:00
Вест Бромвич
2 : 2
Фулхэм
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Бромвич
2
Фулхэм
2
был в запасе
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
22:30
Брайтон & Хов
0 : 0
Фулхэм
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Брайтон & Хов
0
Фулхэм
0
был в запасе
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
23:15
Фулхэм
1 : 2
Манчестер Юнайтед
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Фулхэм
1
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:30
Фулхэм
0 : 1
Челси
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Фулхэм
0
Челси
1
был в запасе
13.01.2021
13 янв. 2021
ср
23:15
Тоттенхэм
1 : 1
Фулхэм
13.01.2021
13 янв. 2021
ср
23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Тоттенхэм
1
Фулхэм
1
был в запасе
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
18:00
Фулхэм
0 : 0
Саутгемптон
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Фулхэм
0
Саутгемптон
0
был в запасе
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
23:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Фулхэм
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Фулхэм
1
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Фулхэм
0 : 0
Брайтон & Хов
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Фулхэм
0
Брайтон & Хов
0
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:30
Фулхэм
1 : 1
Ливерпуль
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1
Ливерпуль
1
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
18:00
Манчестер Сити
2 : 0
Фулхэм
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
2
Фулхэм
0
был в запасе
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