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Жил Диаш
№17
Полузащитник
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Команда
Гранада
Гражданство
Португалия
Дата рождения
28 сент. 1996 (24) года
Рост
187
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
англия. кубок
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2015/2016
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Монако
1 : 3
Страсбур
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
1
Страсбур
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Монако
5 : 1
Лилль
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
5
Лилль
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Анжер
0 : 0
Монако
88'
88'
88'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Анжер
0
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:00
Монако
3 : 0
Амьен
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
3
Амьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
21:00
Тулуза
1 : 2
Монако
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Тулуза
1
Монако
2
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Бордо
2 : 1
Монако
59'
59'
59'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Бордо
2
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
Монако
1 : 0
Дижон
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монако
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
23:00
Сент-Этьен
1 : 0
Монако
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
1
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
18:00
Монако
3 : 2
Ренн
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Монако
3
Ренн
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
Монпелье
3 : 1
Монако
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Монпелье
3
Монако
1
был в запасе
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
Монако
3 : 1
Ницца
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 7 тур
Монако
3
Ницца
1
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 7 тур
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Монако
90'
90'
90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Реймс
0
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
Монако
3 : 4
Марсель
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3
Марсель
4
был в запасе
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
18:00
Страсбур
2 : 2
Монако
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
2
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
Монако
2 : 2
Ним
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
минуты: 58' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
2
Ним
2
минуты: 58' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Метц
3 : 0
Монако
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Метц
3
Монако
0
был в запасе
09.08.2019
09 авг. 2019
пт
21:45
Монако
0 : 3
Лион
09.08.2019
09 авг. 2019
пт
21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Монако
0
Лион
3
был в запасе