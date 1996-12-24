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Бен Чилвел
№21
Защитник
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Команда
Челси
Гражданство
Англия
Дата рождения
21 дек. 1996 (24) года
Его дед Гай Шаттлворт был выдающимся игроком в крикет и прожил 94 года.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
отборочные матчи к чм. европа
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига а
отбор че-2020
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
Астон Вилла
2 : 1
Челси
70'
70'
70'
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
70'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Астон Вилла
2
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
18.05.2021
18 мая 2021
вт
22:15
Челси
2 : 1
Лестер Сити
18.05.2021
18 мая 2021
вт
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Челси
2
Лестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
22:15
Челси
0 : 1
Арсенал
12.05.2021
12 мая 2021
ср
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Челси
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
01.05.2021
01 мая 2021
сб
19:30
Челси
2 : 0
Фулхэм
01.05.2021
01 мая 2021
сб
19:30
минуты: 1' - 81'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Челси
2
Фулхэм
0
минуты: 1' - 81' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:30
Вест Хэм
0 : 1
Челси
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вест Хэм
0
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
22:00
Челси
0 : 0
Брайтон & Хов
20.04.2021
20 апр. 2021
вт
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Челси
0
Брайтон & Хов
0
был в запасе
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:30
Кристал Пэлас
1 : 4
Челси
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Кристал Пэлас
1
Челси
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:30
Челси
2 : 5
Вест Бромвич
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Челси
2
Вест Бромвич
5
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:30
Лидс
0 : 0
Челси
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лидс
0
Челси
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
08.03.2021
08 марта 2021
пн
21:00
Челси
2 : 0
Эвертон
08.03.2021
08 марта 2021
пн
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Челси
2
Эвертон
0
был в запасе
04.03.2021
04 марта 2021
чт
23:15
Ливерпуль
0 : 1
Челси
04.03.2021
04 марта 2021
чт
23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Ливерпуль
0
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:30
Челси
0 : 0
Манчестер Юнайтед
62'
62'
62'
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Челси
0
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
15:30
Саутгемптон
1 : 1
Челси
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Саутгемптон
1
Челси
1
был в запасе
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
23:00
Челси
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Челси
2
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
22:15
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
Челси
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
22:15
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Челси
2
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
04.02.2021
04 февр. 2021
чт
23:00
Тоттенхэм
0 : 1
Челси
04.02.2021
04 февр. 2021
чт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Тоттенхэм
0
Челси
1
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
15:00
Челси
2 : 0
Бернли
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Челси
2
Бернли
0
был в запасе
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
21:00
Челси
0 : 0
Вулверхэмптон
62'
62'
62'
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 76'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Челси
0
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 76' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
23:15
Лестер Сити
2 : 0
Челси
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Лестер Сити
2
Челси
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:30
Фулхэм
0 : 1
Челси
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Фулхэм
0
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
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