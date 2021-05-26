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Аксель Туанзебе
№38
Защитник
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Конго
Дата рождения
14 нояб. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
26.05.2021
26 мая 2021
ср
22:00
Вильярреал
1(11) : 1(10)
Манчестер Юнайтед
26.05.2021
26 мая 2021
ср
22:00
минуты: 116' - 90'
Лига Европы Плей-офф, Финал
Вильярреал
1(11)
Манчестер Юнайтед
1(10)
минуты: 116' - 90' / Лига Европы Плей-офф, Финал
06.05.2021
06 мая 2021
чт
22:00
Рома
3 : 2
Манчестер Юнайтед
06.05.2021
06 мая 2021
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Рома
3
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
29.04.2021
29 апр. 2021
чт
22:00
Манчестер Юнайтед
6 : 2
Рома
29.04.2021
29 апр. 2021
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Манчестер Юнайтед
6
Рома
2
был в запасе
15.04.2021
15 апр. 2021
чт
22:00
Манчестер Юнайтед
2 : 0
Гранада
15.04.2021
15 апр. 2021
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Манчестер Юнайтед
2
Гранада
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
08.04.2021
08 апр. 2021
чт
22:00
Гранада
0 : 2
Манчестер Юнайтед
08.04.2021
08 апр. 2021
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Гранада
0
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
18.03.2021
18 марта 2021
чт
23:00
Милан
0 : 1
Манчестер Юнайтед
18.03.2021
18 марта 2021
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Милан
0
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
11.03.2021
11 марта 2021
чт
20:55
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Милан
11.03.2021
11 марта 2021
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Манчестер Юнайтед
1
Милан
1
был в запасе
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
Манчестер Юнайтед
0 : 0
Реал Сосьедад
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Манчестер Юнайтед
0
Реал Сосьедад
0
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
Реал Сосьедад
0 : 4
Манчестер Юнайтед
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Реал Сосьедад
0
Манчестер Юнайтед
4
был в запасе