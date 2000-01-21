Кирилл Колесниченко
№20
Нападающий
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
31 янв. 2000 (21) год
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Алания
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
СКА-Хабаровск
1
Алания
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
Нефтехимик
3 : 2
СКА-Хабаровск
42'
42'
42'
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Нефтехимик
3
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 8:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Динамо
77'
77'
77'
02.05.2021 02 мая 2021 вс 8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
СКА-Хабаровск
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 16:00
Иртыш
1 : 2
СКА-Хабаровск
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Иртыш
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 8:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Томь
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
СКА-Хабаровск
1
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 15:00
Чертаново
0 : 4
СКА-Хабаровск
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Чертаново
0
СКА-Хабаровск
4
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
Енисей
2 : 0
СКА-Хабаровск
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Енисей
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
Чайка
2 : 1
СКА-Хабаровск
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Чайка
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 8:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Велес
53'
53'
53'
20.03.2021 20 марта 2021 сб 8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
СКА-Хабаровск
1
Велес
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 18:00
Балтика
1 : 0
СКА-Хабаровск
14.03.2021 14 марта 2021 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Балтика
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 11:30
СКА-Хабаровск
0 : 0
Краснодар-2
10.03.2021 10 марта 2021 ср 11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
СКА-Хабаровск
0
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 12:00
Акрон
1 : 1
СКА-Хабаровск
18'
18'
18'
06.03.2021 06 марта 2021 сб 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Акрон
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:00
Торпедо
0 : 0
СКА-Хабаровск
67'
67'
67'
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Торпедо
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур