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Гиорги Арабидзе
№20
Нападающий
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Команда
Ротор
Гражданство
Грузия
Дата рождения
4 марта 1998 (23) года
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
Ротор
0 : 3
Динамо
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 72' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ротор
0
Динамо
3
минуты: 72' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
19:00
ЦСКА
2 : 0
Ротор
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
19:00
минуты: 88' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
2
Ротор
0
минуты: 88' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Ротор
0 : 2
Локомотив
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 74' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ротор
0
Локомотив
2
минуты: 74' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
12:00
Урал
1 : 0
Ротор
13.03.2021
13 марта 2021
сб
12:00
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Урал
1
Ротор
0
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
16:30
Ротор
0 : 0
Химки
06.03.2021
06 марта 2021
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ротор
0
Химки
0
был в запасе
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
19:00
Тамбов
1 : 3
Ротор
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Тамбов
1
Ротор
3
был в запасе