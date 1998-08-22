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Василий Запрягаев
№39
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 авг. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2017/2018
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
13:00
Тамбов
3 : 1
Зенит-2
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
13:00
минуты: 1' - 66'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Тамбов
3
Зенит-2
1
минуты: 1' - 66' / Россия. ФНЛ, 24 тур
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
15:00
Сибирь
3 : 1
Зенит-2
08.11.2017
08 нояб. 2017
ср
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Сибирь
3
Зенит-2
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
11:30
Зенит-2
1 : 2
Тюмень
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
11:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Зенит-2
1
Тюмень
2
был в запасе
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:30
Сочи
3 : 3
Зенит-2
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
16:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сочи
3
Зенит-2
3
был в запасе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
19:00
Зенит-2
1 : 2
Волгарь
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Зенит-2
1
Волгарь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
18:00
Химки
1 : 1
Зенит-2
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Химки
1
Зенит-2
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
14:00
Крылья Советов
1 : 0
Зенит-2
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Крылья Советов
1
Зенит-2
0
был в запасе
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
11:00
Луч
1 : 1
Зенит-2
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Луч
1
Зенит-2
1
был в запасе
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
16:00
Ротор
4 : 1
Зенит-2
06.09.2017
06 сент. 2017
ср
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Ротор
4
Зенит-2
1
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
17:00
Авангард
1 : 1
Зенит-2
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Авангард
1
Зенит-2
1
был в запасе
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
Зенит-2
2 : 0
Балтика
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Зенит-2
2
Балтика
0
был в запасе
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
18:00
Зенит-2
0 : 1
Тамбов
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
18:00
минуты: 69' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Зенит-2
0
Тамбов
1
минуты: 69' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
Зенит-2
2 : 1
Сибирь
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
минуты: 82' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Зенит-2
2
Сибирь
1
минуты: 82' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
22.07.2017
22 июля 2017
сб
14:00
Тюмень
2 : 2
Зенит-2
22.07.2017
22 июля 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 70'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тюмень
2
Зенит-2
2
минуты: 1' - 70' / Россия. ФНЛ, 3 тур
16.07.2017
16 июля 2017
вс
18:00
Зенит-2
0 : 1
Сочи
16.07.2017
16 июля 2017
вс
18:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Зенит-2
0
Сочи
1
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 2 тур