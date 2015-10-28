Алессандро Спери
№38
Полузащитник
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Команда
Верона
Гражданство
Италия
Дата рождения
25 сент. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 22:45
Верона
0 : 2
Фиорентина
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
0
Фиорентина
2
был в запасе