Серхио Иглесиас
№27
Нападающий
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Команда
Логронес
Гражданство
Испания
Дата рождения
12 июня 1993 (27) лет
Рост
183
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 20:15
Спортинг
1 : 0
Малага
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 20:15
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Спортинг
1
Малага
0
был в запасе