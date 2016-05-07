Март Ристль
№2
Полузащитник
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Команда
Аален
Гражданство
Германия
Дата рождения
7 июля 1996 (24) года
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.05.2016 07 мая 2016 сб 16:30
Штутгарт
1 : 3
Майнц
07.05.2016 07 мая 2016 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
1
Майнц
3
был в запасе
02.05.2016 02 мая 2016 пн 21:15
Вердер
6 : 2
Штутгарт
02.05.2016 02 мая 2016 пн 21:15
минуты: 62' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вердер
6
Штутгарт
2
минуты: 62' - 90' / Германия. Бундеслига, 32 тур
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 17:30
Бавария
4 : 0
Штутгарт
07.11.2015 07 нояб. 2015 сб 17:30
минуты: 85' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Бавария
4
Штутгарт
0
минуты: 85' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 17:30
Штутгарт
2 : 0
Дармштадт
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2
Дармштадт
0
был в запасе
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 16:30
Байер
4 : 3
Штутгарт
90'
90'
90'
24.10.2015 24 окт. 2015 сб 16:30
минуты: 79' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4
Штутгарт
3
минуты: 79' - 90' / Германия. Бундеслига, 10 тур