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Коронавирус
Станислав Крапухин
№36
Нападающий
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Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 марта 1998 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Тамбов
1 : 5
Зенит
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1
Зенит
5
был в запасе
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:00
Уфа
0 : 0
Зенит
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:00
минуты: 86' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Уфа
0
Зенит
0
минуты: 86' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
16:30
Зенит
4 : 0
Ахмат
13.03.2021
13 марта 2021
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Зенит
4
Ахмат
0
был в запасе
08.03.2021
08 марта 2021
пн
16:30
Рубин
2 : 1
Зенит
08.03.2021
08 марта 2021
пн
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
2
Зенит
1
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
16:30
Зенит
2 : 2
Ростов
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Зенит
2
Ростов
2
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
20:00
Зенит
3 : 1
Спартак
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
3
Спартак
1
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
19:00
Зенит
3 : 1
Динамо
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Зенит
3
Динамо
1
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
19:00
Зенит
5 : 1
Урал
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
19:00
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
5
Урал
1
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
14:00
Арсенал
0 : 0
Зенит
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Арсенал
0
Зенит
0
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:30
Ахмат
2 : 2
Зенит
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:30
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
2
Зенит
2
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур